Решите систему неравенств 3x lt; 24, x+ 5 gt; 6.

Алгебра
Решите систему неравенств 3x lt; 24, x+ 5 gt; 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. X<8; от минус бесконечности до 8. 2. X>1; от единицы до бесконечности.
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