Решите систему уравнений: (2х-3y=-8 ) (х+4у=7
Математика
Решите систему уравнений: (2х-3y=-8 ) (х+4у=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х-3у=-8 х+4у=7 решим систему х=7-4у (из 2-го ур-ия) Подставим в 1-е ур-ие 2(7-4у)-3у=-8 14-8у-3у=-8 14+8=11у 22=11у у=22:11 у=2 х=7-4*2=7-8=-1 Ответ: у=2; х=-1
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