Решите систему уравнений методом подстановки 1)3x=19-y 11y^2-1235=-15x^2 2) -4y=x-1 56y=-x^2-31 3) 2x-5y=31 X^2+xy=y^2-31
Алгебра
Решите систему уравнений методом подстановки 1)3x=19-y 11y^2-1235=-15x^2 2) -4y=x-1 56y=-x^2-31 3) 2x-5y=31 X^2+xy=y^2-31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3x=19-y. у=19-3х 11(19-3х)^2-1235+15х^2=0 11(361-114х+9х^2)-1235+15х^2=0 3971-1254х+99х^2-1235+15х^2=0 114х^2-1254х+2736=0 все разделим на 114. х^2-11х+24=0 х1=8. х2=3. у1=-5; у2=10; 2) -4y=x-1. у=(х-1):(-4) 56у=-4у(-14). 56y=-x^2-31. -14(х-1)=-х^2-31. -14х+14+х^2+31=0 х^2-14х+45=0 х1=9. х2=5 у1=-2. у2=-1. 3) 2x-5y=31 X^2+xy=y^2-31. х=(31+5у)/2 ((31+5у)/2)^2+ (31+5у)у/2=у^2-31. (961+310у+25у^2)/4+(31у+5у^2)/2=у^2-31. приведем а общему знаменателю :4 961+310у+25у^2+62у+10у^2-4у^2+124=0. 31у^2+372у+1085=0 все разделим на 31 у^2+12у+35=0 у1=-7. у2=-5 х1=-2. х2= 3.
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