5sin^x-14sinxcosx-3cos^x=0

Алгебра
5sin^x-14sinxcosx-3cos^x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделим на cos²x 5tg²x-14tgx-3=0 tgx=a 5a²-14a-3=0 D=196+60=256 a1=(14-16)/10=-0,2⇒tgx=-0,2⇒x=-arctg0,2+πn,n∈z a2=(14+16)/10=3⇒tgx=3⇒x=arctg3_πk,k∈z
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