Паукообразные На опушке леса от ветки к ветке протянулись тонкие шелковистые ни??и. Здесь раскинул свои сети паук. У пауков на брюшке есть маленькие бугорки – паутинные бородавки, каждая с несколькими отверстиями. Из них выдел...

Гость: Гость:

На опушке леса от ветки к ветке протянулись тонкие шелковистые нити. Здесь раскинул свои сети паук. У пауков на брюшке есть маленькие бугорки – паутинные бородавки, каждая с несколькими отверстиями. Из них выделяется жидкость, застывающая на воздухе в виде нити. Некоторые виды пауков ткут кокон – «пеленки» для откладываемых яичек. А когда выводятся паучата, паутина становится гнездом, в котором поселяются малыши. Паучьи нити бывают очень прочными. Жители Южной Америки сооружают из ветвей раму, маскируют листьями и оставляют на ночь в лесу. К утру в раме бывает готова сеть, такая надежная, что ею можно ловить рыбу. И не мудрено: ее соткал гигантский мохнатый паук, достигающий 10 см в длину. Кроме ловчих сетей, у пауков есть еще оружие: сильные челюсти. Они заканчиваются коготком с отверстием, через которое выделяется яд из ядовитой железы. Яд домового паука способен убить муху. Гораздо более ядовит тарантул. А самый ядовитый из наших пауков – житель сухих степей и полупустынь каракурт. Укус его может быть смертелен для лошади или верблюда, опасен он и для человека. Часть 2 К каждому заданию даны варианты ответа. Выбери правильный вариант ответа или впиши свой вариант ответа там, где это требуется. При выполнении заданий не забывай пользоваться прочитанным текстом. 1. Грамматическая основа первого предложения. 3) нити протянулись. 2.При помощи чего паук плетет паутину? Выпиши из текста предложение, подтверждающее твой ответ.3 предложение перепиши 3. Каким словом можно заменить слово надежная в предложении «... такая надежная, что ею можно ловить рыбу»? 1) Прочная; . 4. Паук прополз 16 дм за 4 с. С какой скоростью полз паук? 3) 4 дм/с. 5. Из третьего абзаца выпиши предложение с однородными членами. Однородные члены подчеркни как член 2 предложение перепиши. __однородные члены =это сказуемые в этом предложении, подчеркиваются 2 линиями: сооружают,маскируют, оставляют___________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 6. В какой природной зоне можно встретить паука каракурта? 1) В степи; 7. К какому абзацу можно подобрать заголовок «Как паук плетет паутину»? 1)1; 8. В каком слове допущена ошибка? 1) Прочьный;- прчный. 9. Какое оружие есть у всех пауков? Челюсти 10. Восстанови правильный порядок следования предложений. 2) К утру в рамке бывает готова сеть. 1) У пауков на брюшке есть бугорки. 4) Яд домового паука убивает муху. 3) Паутина для паучат становится гнездом. 11. В какой группе записаны только однокоренные слова к слову паук? 2) паучки, паучьи; 12. Самый ядовитый паук. 2) тарантул; 13. Сколько ног у 100 пауков? 2) 800; 14. Сколько в данном тексте восклицательных предложений? 3)0. 15. В последнем предложении последнего абзаца найди и выпиши слово с указанными признаками: имя существительное, нарицательное, одушевленное, Р.п, 3-го скл. ___для лошади и верблюда, для человека 16. Гигантский мохнатый паук может достигать 10 см в длину. Вырази длину паука в миллиметрах. 2) 10 мм; 17.Можно ли паука назвать насекомым? Выбери правильный ответ и допиши предложение. Да, потому что __да, потому что он откладывает яйца, у него 8 ног, вьет паутину, питается мухами 18. К какому разделу можно отнести данный текст? 2) энциклопедические сведения 19. В среднем один паук способен сплести 12 сетей. Сколько сетей способны сплести 15 пауков? 1) 180; 20. Паук в сутки поедает 14 мух. Определи, сколько мух могут съесть 2 паука в течение недели? 3) 196. Помогите пожалуйста) заранее огромное спасибо)ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Maria7272725 минут назад ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ