Ваня ежедневно получает от мамы 50 руб а тратит 42 руб.Через сколько дней он сумеет накопить деньги на покупку нового диска с любимым фильмом,если диск стоит 120 руб
Математика
Ваня ежедневно получает от мамы 50 руб а тратит 42 руб.Через сколько дней он сумеет накопить деньги на покупку нового диска с любимым фильмом,если диск стоит 120 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50-42=8(р.)-в день 2)120:8=15(д.) Ответ:15 дней нужно.
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