Ваня ежедневно получает от мамы 50 руб а тратит 42 руб.Через сколько дней он сумеет накопить деньги на покупку нового диска с любимым фильмом,если диск стоит 120 руб

Математика

Ваня ежедневно получает от мамы 50 руб а тратит 42 руб.Через сколько дней он сумеет накопить деньги на покупку нового диска с любимым фильмом,если диск стоит 120 руб

Автор: Гость