Сочинение-рассуждение на тему : почему 9 Мая называют : "...это праздник со слезами н?? глазах!"
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Сочинение-рассуждение на тему : почему 9 Мая называют : "...это праздник со слезами н?? глазах!"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что 9мая это день победы )! даже есть пословица Спасибо деду за победу ,бабушки некоторые плачут но они плачут у них слезы от счастья ) потому что страна выиграла !
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