Как нолить в кострюлю 2л воды если банки вместимостью 1и3 л?
Математика
Как нолить в кострюлю 2л воды если банки вместимостью 1и3 л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одной банки налить один литр и со второй банки один литр 1+1 = 2 Налить в кастрюлю 3 литра и потом вылить один литр. 3-1=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача В мешке было 40кг сахарного песка. После того как из него взяли часть сахар??ого песка ,чтобы насыпать в 3 пакета поровну, там осталось 31...
Обществознание
Окружающий мир
Українська мова