Задача В мешке было 40кг сахарного песка. После того как из него взяли часть сахар??ого песка ,чтобы насыпать в 3 пакета поровну, там осталось 31кг. Сколько сахарного песка насыпали в каждый пакет
Математика
Задача В мешке было 40кг сахарного песка. После того как из него взяли часть сахар??ого песка ,чтобы насыпать в 3 пакета поровну, там осталось 31кг. Сколько сахарного песка насыпали в каждый пакет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 40 - 31 = 9 кг (сколько сахара рассыпали по пакетам) 2.) 9 : 3 = 3 кг (сколько сахара насыпали в каждый пакет) Ответ: в каждый пакет насыпали по 3 кг сахара.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Окружающий мир
Українська мова
Литература