Задача В мешке было 40кг сахарного песка. После того как из него взяли часть сахар??ого песка ,чтобы насыпать в 3 пакета поровну, там осталось 31кг. Сколько сахарного песка насыпали в каждый пакет

Математика

Задача В мешке было 40кг сахарного песка. После того как из него взяли часть сахар??ого песка ,чтобы насыпать в 3 пакета поровну, там осталось 31кг. Сколько сахарного песка насыпали в каждый пакет

Автор: Гость