Кто живее и почему: труп или покойник?
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Кто живее и почему: труп или покойник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикольный вопрос) Живее покойник, т.к. это слово одушевлённое, а труп - неодушевленное. Проверим, поставив оба слова в в.п. мн.ч.: если окончание отличается от им. п. мн. ч., то слово одушевлённое - им. п. покойникИ - в.п. покойникОВ, им. п. трупЫ - в. п. трупЫ.
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