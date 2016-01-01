Решите систему уравнений методом постановки. Даю, 20 баллов за подробность. Подроб??ей, пожалуйста.

Гость: Гость:

Тебе дается 2 уравнения, и ты должна 1 из них выразить через y, а во 2 уравнении, там где y, ты подставляешь выражение из 1 после y= Потом решаешь 2, и у тебя получается x=... И во втором ты х заменяешь на это "..." В итоге известно и х и у