«Одні кажуть, що друзі перевіряються в біді, інші наполягають на тому, що справжні?? друг може порадіти за твої успіхи. Чи є місце заздрощам у товариських стосунках?»
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«Одні кажуть, що друзі перевіряються в біді, інші наполягають на тому, що справжні?? друг може порадіти за твої успіхи. Чи є місце заздрощам у товариських стосунках?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так місце заздрощам у товариських стосунках є .Наприкрад : твій друг ( подруга) пішла(пішов ) грати з іншими дітьми ,а тобі це не приємно і ти хочешь що б грали тільки з тобою .
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