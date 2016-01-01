C-6 упростит выражения под г) только на картинки

Алгебра
C-6 упростит выражения под г) только на картинки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   а³         (а+2)³            а³ (а+2)³             а+2 -------- * ---------- = ------------------------ = ---------------- а³+2³           а³       (а+2)(а²-2а+4)а³      а²-2а+4
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