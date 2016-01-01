C-6 упростит выражения под г) только на картинки
Алгебра
C-6 упростит выражения под г) только на картинки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а³ (а+2)³ а³ (а+2)³ а+2 -------- * ---------- = ------------------------ = ---------------- а³+2³ а³ (а+2)(а²-2а+4)а³ а²-2а+4
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