Одно натуральное число на 1 больше другого может ли их сумма оканчиваться на 2016

Математика
Одно натуральное число на 1 больше другого может ли их сумма оканчиваться на 2016
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-первое число х+1-второе число х+х+1=2016 2х=2015 х=2015/2 х=507,5 первое число 507,5+1=508,5 второе число
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