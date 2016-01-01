Одно натуральное число на 1 больше другого может ли их сумма оканчиваться на 2016
Математика
Одно натуральное число на 1 больше другого может ли их сумма оканчиваться на 2016
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-первое число х+1-второе число х+х+1=2016 2х=2015 х=2015/2 х=507,5 первое число 507,5+1=508,5 второе число
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