МИНИ сочинение на тему "Моё доброе дело"

Гость: Гость:

Однажды я возвращалась з школы.На пути я увидела ежика.Он был голодный и холодный.Я подобрала его и отнесла домой.Там я его накормила яблочком и напоила молоком.Ежик согрелся и начал рассматривать мой дом.Я назвала его (имя). и он остался жить у меня.