МИНИ сочинение на тему "Моё доброе дело"
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МИНИ сочинение на тему "Моё доброе дело"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я возвращалась з школы.На пути я увидела ежика.Он был голодный и холодный.Я подобрала его и отнесла домой.Там я его накормила яблочком и напоила молоком.Ежик согрелся и начал рассматривать мой дом.Я назвала его (имя). и он остался жить у меня.
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