С каких из чисел отсутствуют десятки чисел? А)545583 В)2430 С)324456 Д)301
Математика
С каких из чисел отсутствуют десятки чисел? А)545583 В)2430 С)324456 Д)301
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ д)301 Если вторая цифра с конца равна нулю, значит десятков в числе нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогить срочно нужно Из романа обломова выпишете 5 предложений однородныe с гла??ным и второстеренными!!!!!
Английский язык
Завершить предложение.There is или There are ? 1)........................some apple juice in the glass. 2).......................some apples in...
Английский язык