Помогить срочно нужно Из романа обломова выпишете 5 предложений однородныe с гла??ным и второстеренными

Гость: Гость:

1)Автор уделяет особое влияние деталям интерьера и вещам окружающим Обломова, потому что вещи всегда характеризуют хозяина. Обломов человек малоподвижный,ленивый, в старом пыльном и грязном халате. Такие же и вещи: книга лежит на одной и той же старнице, её никто не трогает и не читает,страница уже пожелтела и покрылась пылью;зеркало полностью покрыто пылью, в нём ничего нельзя разглядеть;на столе крошки и пыль,никому нет дела, не убирают тарелки грязные со стола.Все интерьер показывает Обломова как хозяина дома. 2)Обломов с Захаром вместе 30 лет(если брать начало романа). Они на самом деле привязались друг к другу.,особенно это заметно в конце романа (когда Захар после смерти Обломова не идёт работь в другие дома).Захар может дерзить,противоречить своему хозяину,потому что знает ,что тот ничего не сделает.Обломов зависим от Захара. Даже в 30 лет он сам не может умыться,одеться, ему всегда помогает его верный слуга.И даже правильнее будет сказать,что Захар и Обломов не просто слуга-барин,они друзья. 3)В начале романа мы узнаем об Обломове,что он ленив, не работает,не выходит из комнаты, не любит чтобы было много людей. Когда появляются его друзья,мы видим как они друг к другу относятся.Например,Тарантьев использует Обломова,зато Штольц всей душой любит своего друга и не раз после будет выручать его. И по сути дела все его Петербургские друзья хотят избавить от Обломовщины Илью Ильича