Написать сочинение про клеточные оргонизми. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

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Клеточная теория — одно из общепризнанных биологических обобщений, утверждающих единство принципа строения и развития мира растений, животных и остальных живых организмов с клеточным строением, в котором клетка рассматривается в качестве единого структурного элемента живых организмов.