Помогите пожалуйста сделать задачи по геометрии 5 ,6

Геометрия
Помогите пожалуйста сделать задачи по геометрии 5 ,6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dc=ab=5 bc=6+5=11 bc=ad p=5+5+11+11=32
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