Два одинаковых металлических шарика заряжены так,что заряд одного из них в 5 раз б??льше заряда другого.Шарики привели в соприкосновение и снова раздвинули.Чему равно отношение зарядов шариков если изначально они были заряжены ...

Физика

Два одинаковых металлических шарика заряжены так,что заряд одного из них в 5 раз б??льше заряда другого.Шарики привели в соприкосновение и снова раздвинули.Чему равно отношение зарядов шариков если изначально они были заряжены разноименно?Ответ поясните.ПРОШУ!!! СРОЧНО!!

Автор: Гость