Два одинаковых металлических шарика заряжены так,что заряд одного из них в 5 раз б??льше заряда другого.Шарики привели в соприкосновение и снова раздвинули.Чему равно отношение зарядов шариков если изначально они были заряжены ...
Физика
Два одинаковых металлических шарика заряжены так,что заряд одного из них в 5 раз б??льше заряда другого.Шарики привели в соприкосновение и снова раздвинули.Чему равно отношение зарядов шариков если изначально они были заряжены разноименно?Ответ поясните.ПРОШУ!!! СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неважно, как они были заряженны, если эти два шарика одинаковы, то после соприкосновения заряды на них доожны выравняться, и отношение зарядов будет равно единице
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