Прочитайте предложения .напишите те из них, в которых все слова кроме предлогов имеют безударную гласную в корне слова. Желтели , золотились листочки в саду.Журавли летели через поля, леса, города.Дрозды поедают рябину, чернику...
Русский язык
Прочитайте предложения .напишите те из них, в которых все слова кроме предлогов имеют безударную гласную в корне слова. Желтели , золотились листочки в саду.Журавли летели через поля, леса, города.Дрозды поедают рябину, чернику.Ребята высаживают молодые березки, ясени и ёлочки.Качает ветвями косматыми седая сосна.Вечерняя тишина висит над рекой.
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Первое,третье,пятое,предложения
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