Прочитайте предложения .напишите те из них, в которых все слова кроме предлогов имеют безударную гласную в корне слова. Желтели , золотились листочки в саду.Журавли летели через поля, леса, города.Дрозды поедают рябину, чернику...

Русский язык

Прочитайте предложения .напишите те из них, в которых все слова кроме предлогов имеют безударную гласную в корне слова. Желтели , золотились листочки в саду.Журавли летели через поля, леса, города.Дрозды поедают рябину, чернику.Ребята высаживают молодые березки, ясени и ёлочки.Качает ветвями косматыми седая сосна.Вечерняя тишина висит над рекой.

Автор: Гость