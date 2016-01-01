Утворіть і запишіть із двома словами по два речення так,щоб у першому випадку не з дієприкметником писалося окрема,а в другому-разом .Ось слова: не накритий,невиконене
Українська мова
Утворіть і запишіть із двома словами по два речення так,щоб у першому випадку не з дієприкметником писалося окрема,а в другому-разом .Ось слова: не накритий,невиконене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не накритий бощ розпахтився по всюди . Ненакритий, але поламагний стіл був нікому не потрібен
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