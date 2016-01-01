На графике функции лежит точка 0 1 Может ли функция быть прямой пропорциональностью
Математика
На графике функции лежит точка 0 1 Может ли функция быть прямой пропорциональностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямая пропорциональность имеет вид у=кх если подставим эту точку в эту формулу, то получим 1=к*0, отсюда получиться фунция у=0, то есть ось Х, которая не является прямой пропорциональностью.
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