Решите умоляю. Срочно надо решить.
Алгебра
Решите умоляю. Срочно надо решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) применяем формулы сокращённого умножения, получаем: ( x³+1) - x³ +4x = x+7 3x= 6 x=2 2) (x+3) - длина огорода (х+3-6) = (x-3) -ширина огорода S=(x+3)(x-3) =x² -9 3) №4 (x-3)² - (x+3)² =24 (x-3-x-3)( x-3+x-3) =24 -12 *x = 24 x = -2 №5 (3a+1)(3 -1)(9a² +1 ) - 81a^4 = =(9a² -1)(9a²+1) - 81a^4 = 81a^4 - 1 - 81a^4 = - 1 №3 (на третьем фото пример номер три) (2b + a)(a-2b) -(2b + a)² = (a² - 4b²) -( 4b² +4ab +a²) = = a² - 4b² - 4b² - 4ab - a² = - 8b² - 4ab = - 4b * (b-a)
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