Решите ур-ие и систему
Алгебра
Решите ур-ие и систему
Ответ(ы):
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1) Ответ: 1 ; 2,25 2) Сложим уравнения почленно: Подставим значения х1 и х2 в первое уравнение Ответ: ( 1;5), (-1;5).
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