Решите уравение 8 класс пжалуйста не будьте такими жесткими людьми и окажие помощ?? маленькой глупой девочке

Математика
Решите уравение 8 класс пжалуйста не будьте такими жесткими людьми и окажие помощ?? маленькой глупой девочке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Исходное не пишу 2-2х+8=х²-4х х²-2х-10=0 х₁=2+√(4+40) = 2+√44 = 2+2√11 = 1+√11            2               2            2 х₂=2-√(4+40) = 2-√44 = 2-2√11 = 1-√11             2           2            2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как 105 : на 7 в столбик
Ответить
Математика
Двумя косилками за четыре часа скосили траву с площади 24 гектара.За сколько часов скосит траву одна такая косилка с площади 138 гектаров ?
Ответить
Биология
Кроссворд на тему ЦВЕТОК
Ответить
Литература
Сочинение по повести Тарас бульба "Три смерти"
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу!) 815
Ответить