Решите уравение 8 класс пжалуйста не будьте такими жесткими людьми и окажие помощ?? маленькой глупой девочке
Математика
Решите уравение 8 класс пжалуйста не будьте такими жесткими людьми и окажие помощ?? маленькой глупой девочке
Ответ(ы):
Гость:
Исходное не пишу 2-2х+8=х²-4х х²-2х-10=0 х₁=2+√(4+40) = 2+√44 = 2+2√11 = 1+√11 2 2 2 х₂=2-√(4+40) = 2-√44 = 2-2√11 = 1-√11 2 2 2
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