Решите уравнение: 0,5 (х+1,6)+1,4(3х+2,4) = 9,8
Математика
Решите уравнение: 0,5 (х+1,6)+1,4(3х+2,4) = 9,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 (х+1,6)+1,4(3х+2,4) = 9,8 0,5х + 0,8 + 4,2х + 3,36 = 9,8 4,7х = 5,64 х = 1,2
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