Жорж бизе жизнь и творчество кратко

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Настоящую известность и славу Бизе принесла симфоническая музыка к драме «Арлезианка». Бизе обратился к опере — в 1875 г. была написана знаменитая «Кармен».Трудно поверить, что произведение, признанное вершиной французского оперного реализма, обошедшее все оперные сцены мира и ставшее одним из самых любимых и популярных в истории музыки, при первой постановке в Париже успеха не имело и вскоре было снято с репертуара. Провал любимого детища так подействовал на Бизе, с детства страдавшего пороком сердца, что привёл к трагическому концу — он скончался 3 июня 1875 г. в Париже. После смерти композитора в его бумагах нашли партитуру оперы «Иван Грозный», которая впервые была поставлена только в 1946 г.