Напишите пожалуйста основную мысль рассказа"Капитанская дочка"

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Напишите пожалуйста основную мысль рассказа"Капитанская дочка"
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Гость:
Капитанская дочка основная мысль Основная идея Капитанская дочка — любой человек может стать храбрым, сильным и мужественный. О том, как может настоящая любовь изменить человека. Верность родине и любимой женщине, готовность защитить их и сила преодолевать любые препятствия делает из «маменькиного сынка» настоящего мужчину.
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