Решите уравнение: 0,8 (x-2)-0,7 (x-1)=2,7
Математика
Решите уравнение: 0,8 (x-2)-0,7 (x-1)=2,7
Ответ(ы):
Гость:
0,8х-1,6-0,7х-0,7=2,7 0,8х-0,7х=2,7+1,6+0,7 0,1х=5 х=50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Учитель записал на доске числа 65314 41563 56134 13654 36541 и сказал что все записанные числа ??бладают одним общим свойством. Отметь числа которы...
Русский язык
Математика
При пересечении двух прямых AB и CD в точке O образовались углы AOC и COB градусные меры которых относится как 5:7 Найдите градусные меры углов AOD...
Геометрия
Одна диагональ ромба меньше другой на 6 мм, площадь ромба составляет 0,2 см2, найдите диагонали этого ромба