Решите уравнение : 1)10х=5,8+3 2/5; 2)100х=28 1/2-3,7; 3)х÷100=0,81+0,09; 4)х÷1000=2,149-1,234. помогите пожалуйста решить. Спасибо большое за ранее.
Математика
Решите уравнение : 1)10х=5,8+3 2/5; 2)100х=28 1/2-3,7; 3)х÷100=0,81+0,09; 4)х÷1000=2,149-1,234. помогите пожалуйста решить. Спасибо большое за ранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х=0,88 2)х=0,248 3)х=90 4)х=915
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Английский язык
Английский язык
Помогите!!!!!! пожалуйста срочно!!!!!!!!! выберите и вставьте в пропуски выражения 1. Alice ... her bed every morning. a) lays б) does в) lies ...