Решите уравнение : 1)10х=5,8+3 2/5; 2)100х=28 1/2-3,7; 3)х÷100=0,81+0,09; 4)х÷1000=2,149-1,234. помогите пожалуйста решить. Спасибо большое за ранее.

Математика

Решите уравнение : 1)10х=5,8+3 2/5; 2)100х=28 1/2-3,7; 3)х÷100=0,81+0,09; 4)х÷1000=2,149-1,234. помогите пожалуйста решить. Спасибо большое за ранее.

Автор: Гость