Найдите значение выражения -4 6/35 - (-3 9/28) ответы а-17/20 б-109/140 в-57/70 с решением плиз
Математика
Найдите значение выражения -4 6/35 - (-3 9/28) ответы а-17/20 б-109/140 в-57/70 с решением плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 4 6/35 - (- 3 9/28) = - 4 24/140 + 3 45/140 = - (4 24/140 - 3 45/140) = - (3 164/140 - 3 45/140) = - 119/140 = - 17/20 Ответ: а) - 17/20. Пояснения: Общий знаменатель 140 140 : 35 = 4 - доп.множ. к 6/35 = (6*4)/(35*4) = 24/140 140 : 28 = 5 - доп.множ. к 9/28 = (9*5)/(28*5) = 45/140 119/140 = 17/20 - сократили на 7
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