Решите задачу. В Московском Кремле стоят Царь-колокол и Царь-пушка.Царь-колокол на 163 т тяжелее Царь-пушки,а их общая масса составляет 241 т.Сколько весит каждый из этих исполинов?

Математика

Решите задачу. В Московском Кремле стоят Царь-колокол и Царь-пушка.Царь-колокол на 163 т тяжелее Царь-пушки,а их общая масса составляет 241 т.Сколько весит каждый из этих исполинов?

Автор: Гость