Решите задачу. В Московском Кремле стоят Царь-колокол и Царь-пушка.Царь-колокол на 163 т тяжелее Царь-пушки,а их общая масса составляет 241 т.Сколько весит каждый из этих исполинов?
Математика
Решите задачу. В Московском Кремле стоят Царь-колокол и Царь-пушка.Царь-колокол на 163 т тяжелее Царь-пушки,а их общая масса составляет 241 т.Сколько весит каждый из этих исполинов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(241-163):2=39 тонн-весит царь-пушка. 2) 39+163=202 тонны-весит царь-колокол.
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