Срочно.. к 0,1л 10% раствора ортофосфорной кислоты (плотность 1,15 г/мл) прилили 160 г 10 % раствора гидроксида натрия. Определите среду полученного раствора, окраску индикаторов и массу образовавшейся соли.

Гость: Гость:

Реакция: H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O Масса р-ра к-ты: 0,1*1,15=0,115кг Масса к-ты: 115*0,1=11,5г Масса натрия: 160*0,1=16г Кол-во в-ва к-ты: 11,5/98=0,118моль Кол-во в-ва натрия: 16/40=0,4моль К-та в избытке, значит считаем по натрию. Кол-во в-ва соли: 0,4/3=0,1333 Масса соли: 0,133*164=21,86г Кислота в избытке, значит среда кислая, универсальный индикатор и лакмус покраснеют, метилоранж порозовеет, фенолфталеин останется бесцветным.