Разложите многочлен на множители. 2(а ^2 + 3bс) + а (3b + 4с )
Алгебра
Разложите многочлен на множители. 2(а ^2 + 3bс) + а (3b + 4с )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2a^2+6bc+3ab+4ac=2a(a+2c)+3b(2c+a)=(a+2c)(2a+3b)
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