У Володи 44 машинки. На первом полке стоит 20 машинок, а на второй - 4/5 от количества м??шинок на первом полке. Остальные машинки стоят в двух гаражах. Сколько машинок стоит в одном гараже

Математика

У Володи 44 машинки. На первом полке стоит 20 машинок, а на второй - 4/5 от количества м??шинок на первом полке. Остальные машинки стоят в двух гаражах. Сколько машинок стоит в одном гараже

Автор: Гость