У Володи 44 машинки. На первом полке стоит 20 машинок, а на второй - 4/5 от количества м??шинок на первом полке. Остальные машинки стоят в двух гаражах. Сколько машинок стоит в одном гараже
Математика
У Володи 44 машинки. На первом полке стоит 20 машинок, а на второй - 4/5 от количества м??шинок на первом полке. Остальные машинки стоят в двух гаражах. Сколько машинок стоит в одном гараже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44-(20+20-5•4)=8машин в 2ух гаражей 8:2=4
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