Оля и Лена живут на одной улице они одновременно выходят в школу !! вот диаграмма
Математика
Оля и Лена живут на одной улице они одновременно выходят в школу !! вот диаграмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не догонит в любом случае.
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