Стихотворение я.Акима.найди обстоятельства. Долго шла весна тайком От ветров и ст??жи. А сегодня-прямиком Шлепает по лужам.Гонит талые снега С гомоном и звоном,Чтобы выстелить луга Бархатом зеленым.

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Стихотворение я.Акима.найди обстоятельства. Долго шла весна тайком От ветров и ст??жи. А сегодня-прямиком Шлепает по лужам.Гонит талые снега С гомоном и звоном,Чтобы выстелить луга Бархатом зеленым.

Автор: Гость