Стихотворение я.Акима.найди обстоятельства. Долго шла весна тайком От ветров и ст??жи. А сегодня-прямиком Шлепает по лужам.Гонит талые снега С гомоном и звоном,Чтобы выстелить луга Бархатом зеленым.
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Стихотворение я.Акима.найди обстоятельства. Долго шла весна тайком От ветров и ст??жи. А сегодня-прямиком Шлепает по лужам.Гонит талые снега С гомоном и звоном,Чтобы выстелить луга Бархатом зеленым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайком, сегодня, прямиком.
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