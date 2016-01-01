У топинамбура в пищу используются: 1 Цветки 2 Плоды 3Стебли 4Листья 5Подземные побеги с клубнями 6 Корни
Биология
У топинамбура в пищу используются: 1 Цветки 2 Плоды 3Стебли 4Листья 5Подземные побеги с клубнями 6 Корни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В пищу используются подземные побеги с клубнями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите срочно!При полном сгорании смеси метилового и этилового спиртов массой 1. 74г израсходован кислород объемом 2016 мл. Определить массовые д...
Математика
Округлите до сотых с недостатком и с избытком число a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 К??кое из полученных приближений точнее
Биология
Известно, что лисица фенёк, живущая в Сахаре, в возрасте 1 месяца имеет массу 150 гра??м и питается саранчой (2,5 грамм). Подсчитайте, какое количе...
География