У топинамбура в пищу используются: 1 Цветки 2 Плоды 3Стебли 4Листья 5Подземные побеги с клубнями 6 Корни

Биология

У топинамбура в пищу используются: 1 Цветки 2 Плоды 3Стебли 4Листья 5Подземные побеги с клубнями 6 Корни

Автор: Гость