Округлите до сотых с недостатком и с избытком число a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 К??кое из полученных приближений точнее

Математика

Округлите до сотых с недостатком и с избытком число a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 К??кое из полученных приближений точнее

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