Округлите до сотых с недостатком и с избытком число a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 К??кое из полученных приближений точнее
Математика
Округлите до сотых с недостатком и с избытком число a) 4,831 б) 54,086 в) 0,5558 г) 7,143 К??кое из полученных приближений точнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б (54,08),а(4,83),в(0,56),г(7,14) а) точное
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