Пожалуйста помогите! Иррацональные уравнения. x - 6 = корень из 8 - x
Математика
Пожалуйста помогите! Иррацональные уравнения. x - 6 = корень из 8 - x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-6=корень из 8-х избавляемся от корня до множаем на квадрат 8-х получается х-6=8-х х+х=8+6 2х=14 х=14:2 х=7
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