1 Какие особенности организации строения позволили пресмыкающимся выйти на сушу? 2 Каковы особенности строения нервной системы пресмыкающихся? Связано ли это с наземным образом жизни? 3 Как сезонные явления влияют на жизнь пр...

Гость: Гость:

На первый вопрос = 1. Обеспечить себе "наружный скафандр" из пожных покровов, как защищающих от механических повреждений, так и от банального высыхания. 2. Развить легочное дыхание. У амфибий, которые так и не смогли до конца порвать с водной средой 80-90% газообмена происходит через покровы тела. 3. Отказаться от наружного оплодотворения (как это делают Рыбы и Амфибии) и придумать специальные оболочки для зародышей, то есть стать амниотами, создать амнион - множественные обочки, защищающие зародыш. 4. Обзавестись прочным скелетом, способным противостоять гравитации, которая уже не компенсируется архимедовой силой. 5. Изменить механизмы водно-солевого баланса. На второй вопрос = Нервная система:- мозг большего размера- передний мозг имеет кору больших полушарий(благодаря этому он обеспечивает проводящую роль в организации поведения)- хорошо развит средний мозг, мозочок, и продолговатый- кора головного мозга - шар серого вещества, которое укрывает полушария мозга. Берет участие в регуляции всех ф-ций организма и играет большую роль в совершении високой нервной деятельности.Конечно связано. На третий вопрос =Пресмыкающиеся- холоднокровные животные, у них температура тела зависит от температуры окружающей среды, поэтому когда наступает похолодание, у них замедляется обмен веществ. Они становятся медлительными. Зимой температиура тела понижается и они находятся в состоянии оцепенения. Когда наступает весна пресмыкающиеся становятся активными из-за повышения температуры тела.В неблагоприятный период впадают в спячку.На четвёртый вопрос =пресмыкающиеся - хлоднокровные животные, т. е. их температура тела, и, следовательно, метаболизм, зависит от температуры окружающей среды. теммпература в разное время суток - разная, поэтму уровень их активности непостоянный. самая высокая активность - в полдень, самое теплое время суток.На пятый вопрос =Первые представители пресмыкающихся — котилозавры имеют много признаков от земноводных. На шестой вопрос =Давно они жили,как только мир появился.Причины вымирания:1.Изменение климата2.Другие существа..более высшей силы.На седьмой вопрос =Одной из основных причин важности сохранения рептилий в природе явлется то, что кожевенная индустрия очень сильно пострадает от нехватки таких животных, так как у рептилий, таких как змея или крокодил, очень ценная кожа. Так же жители некоторых островов используют мясо черепах как пищу, что значительно сокращает численность этого вымирающего вида. Для сохранения в природе рептилий принимаются такие меры, как занесение исчезающих видов в Красную книгу и пресечение охоты и торговли такими животными.