Почему большие головки сыра в магазине режут стальной проволокой, а не ножом?

Физика
Почему большие головки сыра в магазине режут стальной проволокой, а не ножом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у проволоки сечение меньше и сила трения меньше, а у ножа поверхность соприкосновения с сыром больше поэтому и сила трения больше, соответственно ножом разрезать сложнее,
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