Более 60 лет назад власть в Германии захватили фашисты во главе адольф-Гитлером
История
Более 60 лет назад власть в Германии захватили фашисты во главе адольф-Гитлером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два проводника сопротивлением 10 Ом и 14 Ом соединены параллельно и подключены к ис??очнику тока. За 20 с в проводнике выделилось 840 Дж теплоты. О...
Литература
Сергей Антонович Клычков Весна в лесу! Как ты думаешь,с каким чувством рассказы??ает автор о приходе весны???????????? Если ,что спасибо огро...
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность про...