Два проводника сопротивлением 10 Ом и 14 Ом соединены параллельно и подключены к ис??очнику тока. За 20 с в проводнике выделилось 840 Дж теплоты. Определите напряжение источника тока.

Физика

Два проводника сопротивлением 10 Ом и 14 Ом соединены параллельно и подключены к ис??очнику тока. За 20 с в проводнике выделилось 840 Дж теплоты. Определите напряжение источника тока.

Автор: Гость