Два проводника сопротивлением 10 Ом и 14 Ом соединены параллельно и подключены к ис??очнику тока. За 20 с в проводнике выделилось 840 Дж теплоты. Определите напряжение источника тока.

Физика
Два проводника сопротивлением 10 Ом и 14 Ом соединены параллельно и подключены к ис??очнику тока. За 20 с в проводнике выделилось 840 Дж теплоты. Определите напряжение источника тока.
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