Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность прославиться -профессиональный спорт развивает чувство патриотизма -спортсмены вын...

Английский язык
Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность прославиться -профессиональный спорт развивает чувство патриотизма -спортсмены вынуждены соблюдать диету -спортсмены вынуждены пожертвовать множеством вещей -спорт помогает спортсменам заработать много денег -спорт дает возможность увидеть весь мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложения в The Present Perfect Tense Professional sports have been the opportunity to become famous. Professional sport has developed a sense of patriotism. Sportsmen have been forced to go on a diet. Sportsmen have been forced to sacrifice a lot of things. Sports have helped athletes make a lot of money. Sports have given people the opportunity to see the world.
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