Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность прославиться -профессиональный спорт развивает чувство патриотизма -спортсмены вын...

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Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность прославиться -профессиональный спорт развивает чувство патриотизма -спортсмены вынуждены соблюдать диету -спортсмены вынуждены пожертвовать множеством вещей -спорт помогает спортсменам заработать много денег -спорт дает возможность увидеть весь мир

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