Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность прославиться -профессиональный спорт развивает чувство патриотизма -спортсмены вын...
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести предложения в The Present Perfect Tens ( настоящее совершённо?? время ) -профессиональный спорт-это возможность прославиться -профессиональный спорт развивает чувство патриотизма -спортсмены вынуждены соблюдать диету -спортсмены вынуждены пожертвовать множеством вещей -спорт помогает спортсменам заработать много денег -спорт дает возможность увидеть весь мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложения в The Present Perfect Tense Professional sports have been the opportunity to become famous. Professional sport has developed a sense of patriotism. Sportsmen have been forced to go on a diet. Sportsmen have been forced to sacrifice a lot of things. Sports have helped athletes make a lot of money. Sports have given people the opportunity to see the world.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Помогите выбрать правильный вариант ответа: 1. 1.How many stydents (learn, study, teach) English? 2.Be (quite,quiet).You can't be so noisy. ...
Українська мова
Українська мова