Схотілося півнику на ковзанах покататись, але

Гость: Гость:

Але він не знайшов пари ковзанів яка б підійшла йому . Всі пари були занадто великі . Тому він привязав до лап мило . Впав на льоду і розбив голову . Хтось помітив і зварив з нього холодець . Ось і сказочці кінець . А хто наївся молодець .