Схотілося півнику на ковзанах покататись, але

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Схотілося півнику на ковзанах покататись, але
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Але він не знайшов пари ковзанів яка б підійшла йому . Всі пари були занадто великі . Тому він привязав до лап мило . Впав на льоду і розбив голову . Хтось помітив і зварив з нього холодець . Ось і сказочці кінець . А хто наївся молодець .
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