Помогите морфологический разбор слова токие. К озеру,от резкого,у тебя,поймал.
Русский язык
Помогите морфологический разбор слова токие. К озеру,от резкого,у тебя,поймал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. К озеру- к чему? Им. Сущ. 2. Н/ф озеро Пост. признаки- неодуш., нариц.,ср.р., 2 скл. Не пост. признаки- ед. ч., д.п. 3. Роль в предложении- ( к чему?) к озеру и подчеркнуть, как допонение ( пунктиром) На заметку! Когда в предл. падежные вопросы ( кто? Что? Кому? Чему? и т.д) то это дополнение ( пунктиром), если вопросы ( куда? Когда? Откуда? Где?) то Обстаятельство ( точка тире ._._.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
_______________________________ музыкальные произведения 19 века . | | ----------------------------------------------------------- ________...
Қазақ тiлi
Математика
Рагим в поле косить траву. поля квадратной формы со стороной 30 метров он скосил за 45 минут Сколько времени потребуется рагиму чтобы косить траву ...
Окружающий мир
Алгебра