Ребят Помогите Пж 7 класс Глубина цвета - длина двоичного кода, который используе??ся для кодирования цвета пикселя. Количество цветов N в палитре и глубина i цвета связаны между собой соотношением: N=2i (i - степень). Выполни...
Информатика
Ребят Помогите Пж 7 класс Глубина цвета - длина двоичного кода, который используе??ся для кодирования цвета пикселя. Количество цветов N в палитре и глубина i цвета связаны между собой соотношением: N=2i (i - степень). Выполните задание: Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 640х480 и палитрой из 65536 цветов (N - палитра, K - разрешение, I - объем).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65536=2 в 16 степени, значит 1 пиксель кодируется 16 битами (разрешение) Всего пикселей = 640*480 = (2 в 7)*5*(2 в 5)*15=(2 в 12)*75 Весь объём = (2 в 12)*75*16=(2 в 16)*75=600 кбайт
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