Ребят Помогите Пж 7 класс Глубина цвета - длина двоичного кода, который используе??ся для кодирования цвета пикселя. Количество цветов N в палитре и глубина i цвета связаны между собой соотношением: N=2i (i - степень). Выполни...

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Ребят Помогите Пж 7 класс Глубина цвета - длина двоичного кода, который используе??ся для кодирования цвета пикселя. Количество цветов N в палитре и глубина i цвета связаны между собой соотношением: N=2i (i - степень). Выполните задание: Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, занимающего весь экран монитора с разрешением 640х480 и палитрой из 65536 цветов (N - палитра, K - разрешение, I - объем).

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