Назовите самые крупные разрабатываемые месторождения природного газа.

География
Назовите самые крупные разрабатываемые месторождения природного газа.
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Гость:
Уренгойское, Южный Парс, Бьша, Тенге, Агаджари, Ямбург, Сахалин-3,Худжум, Марселлус, Дина, Киш и тд
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